Konradi (Fridrichowisch) Ernst
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиОколо 1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Konradi Julia
Borodajewka Marksowitsch Rajon, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Konradi Julia
Смерть
Около 1989