Konradi (Fridrichowisch) Ernst — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Konradi (Fridrichowisch) Ernst

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Около 1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Konradi Julia

Borodajewka Marksowitsch Rajon, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Konradi Julia

Смерть
Около 1989
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