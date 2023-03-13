Потурай Ольга Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Вера Гаврииловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Найпак Олеся Александровна
Отец ребёнка: Найпак Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Найпак Оксана Александровна
Отец ребёнка: Найпак Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Найпак Александр