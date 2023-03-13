Потурай Ольга Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потурай Ольга Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Вера Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Найпак Олеся Александровна

Отец ребёнка: Найпак Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Найпак Оксана Александровна

Отец ребёнка: Найпак Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найпак Александр

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