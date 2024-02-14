Шегай Сандин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ким (Ким) Вера
Рождение ребёнка
1936
Сын: Шегай Тегон
Мать ребёнка: Ким (Ким) Вера
Рождение ребёнка
28.08.1943
Сын: Шегай Борис
Мать ребёнка: Ким (Ким) Вера
Смерть
Неизвестно