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Павличенко Степан Павлович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Павличенко Павел Иванович

Мать: Павличенко Вера Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павличенко Марфа Петровна

Рождение ребёнка
22.08.1904

Дочь: (Павличенко) Наталья Степановна

Мать ребёнка: Павличенко Марфа Петровна

Рождение ребёнка
29.07.1905

Дочь: (Павличенко) Серафима Степановна

Мать ребёнка: Павличенко Марфа Петровна

Рождение ребёнка
18.10.1908

Сын: Павличенко Лука Степанович

Мать ребёнка: Павличенко Марфа Петровна

Смерть
Неизвестно

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