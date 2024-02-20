Павличенко Степан Павлович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1904
Дочь: (Павличенко) Наталья Степановна
Мать ребёнка: Павличенко Марфа Петровна
Рождение ребёнка
29.07.1905
Дочь: (Павличенко) Серафима Степановна
Мать ребёнка: Павличенко Марфа Петровна
Рождение ребёнка
18.10.1908
Сын: Павличенко Лука Степанович
Мать ребёнка: Павличенко Марфа Петровна
Смерть
Неизвестно