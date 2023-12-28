Масленикова (Шевелкина) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799 ст.
Дата смертиДо 1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Отец: не указан
Дочь: (Масленикова) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Маслеников Василий Алексеевич
Сын: Маслеников Николай Васильевич
Отец ребёнка: Маслеников Василий Алексеевич
Сын: Маслеников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Маслеников Василий Алексеевич
Дочь: (Масленикова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Маслеников Василий Алексеевич
Сын: Маслеников Василий Васильевич
Отец ребёнка: Маслеников Василий Алексеевич
Дочь: (Масленикова) Марья Васильевна
Отец ребёнка: Маслеников Василий Алексеевич
Дочь: (Масленикова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Маслеников Василий Алексеевич
Дочь: (Масленикова) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Маслеников Василий Алексеевич
Сын: Маслеников Константин Васильевич
Отец ребёнка: Маслеников Василий Алексеевич