Масленикова (Шевелкина) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасленикова (Шевелкина) Надежда Ивановна

Масленикова (Шевелкина) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

До 1850 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: не указан

Мать: Шевелкина Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслеников Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
09.08.1819 ст.

Дочь: (Масленикова) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Маслеников Василий Алексеевич

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Маслеников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Маслеников Василий Алексеевич

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Маслеников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Маслеников Василий Алексеевич

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: (Масленикова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Маслеников Василий Алексеевич

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Маслеников Василий Васильевич

Отец ребёнка: Маслеников Василий Алексеевич

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: (Масленикова) Марья Васильевна

Отец ребёнка: Маслеников Василий Алексеевич

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: (Масленикова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Маслеников Василий Алексеевич

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: (Масленикова) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Маслеников Василий Алексеевич

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Маслеников Константин Васильевич

Отец ребёнка: Маслеников Василий Алексеевич

Смерть
До 1850 ст.
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.