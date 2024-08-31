Пушков Александр Петрович
Место рожденияВологодская обл., Череповецкий р-н, д.Никитино
Дата рождения1910
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Пушкова Галина Александровна
Мать ребёнка: Пушкова (Комисарова) Александра Петровна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Пушкова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Пушкова (Комисарова) Александра Петровна
Рождение ребёнка
26.04.1940
Сын: Пушков Вениамин Александрович
Мать ребёнка: Пушкова (Комисарова) Александра Петровна
Смерть
1942