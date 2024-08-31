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Пушков Александр Петрович

Место рождения

Вологодская обл., Череповецкий р-н, д.Никитино

Дата рождения

1910

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Пушков Пётр Иванович

Мать: Пушкова Парасковья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкова (Комисарова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Пушкова Галина Александровна

Мать ребёнка: Пушкова (Комисарова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Пушкова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Пушкова (Комисарова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
26.04.1940

Сын: Пушков Вениамин Александрович

Мать ребёнка: Пушкова (Комисарова) Александра Петровна

Смерть
1942

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