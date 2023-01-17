Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Ивановна

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Место рождения

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1706

Дочь: Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Прокофьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Фекла Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Прокофьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1708

Сын: Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Прокофьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Авдотья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Прокофьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1715

Сын: Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Прокофьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1722

Сын: Данила Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Прокофьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1725

Сын: Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Прокофьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1728

Сын: Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Прокофьевич

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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