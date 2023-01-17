Настасья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Фекла Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1708
Сын: Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Авдотья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1715
Сын: Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1722
Сын: Данила Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1725
Сын: Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1728
Сын: Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Прокофьевич
Смерть
Неизвестно
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл