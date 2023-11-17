Шатунова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунова Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1991

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1991

Отец: Воинов Василий Викторович

Мать: Воинова Людмила Ивановна

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