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Шатунова Мария Васильевна
Шатунова Мария Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.08.1991
Пол
Женский
Отец
Воинов Василий Викторович
1967 г.р.
Мать
Воинова Людмила Ивановна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1991
Отец:
Воинов Василий Викторович
Мать:
Воинова Людмила Ивановна
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