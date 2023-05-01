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Константинов Лука Иоанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
19.09.1882 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 23
Рождение ребёнка
08.07.1902 ст.

Дочь: Константинова Параскева Лукинична

Мать ребёнка: Константинова Евдокия Иоановна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Упоминание
08.07.1902 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
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