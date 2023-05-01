Константинов Лука Иоанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
19.09.1882 ст.
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 23
Рождение ребёнка
08.07.1902 ст.
Дочь: Константинова Параскева Лукинична
Мать ребёнка: Константинова Евдокия Иоановна
Упоминание
08.07.1902 ст.
Смерть
Неизвестно