Глебов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения04.11.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
04.11.1911 ст.
Отец: Глебов Иван Павлович
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 04.11.1911 Апухлицы Михаил Иванович Глебов Апухлицы отец крестьянин Иван Павлович Глебов Апухлицы мать крестьянская жена ... Показать все
Смерть
Неизвестно