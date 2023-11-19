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Глебов Михаил Иванович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.11.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1911 ст.

Отец: Глебов Иван Павлович

Мать: Глебова Анастасия Дмитриевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 04.11.1911 Апухлицы Михаил Иванович Глебов Апухлицы отец крестьянин Иван Павлович Глебов Апухлицы мать крестьянская жена ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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