Боронос Семен Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоронос Семен Петрович

Боронос Семен Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боронос Корнилович Марианна Брониславовна

Рождение ребёнка
10.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боронос Корнилович Марианна Брониславовна

Рождение ребёнка
09.05.1941

Сын: Боронос Борис Семенович

Мать ребёнка: Боронос Корнилович Марианна Брониславовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.