Мирасов Мунир Ахмадуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирасов Мунир Ахмадуллович

Место рождения

д.Аллагуват, Стерлитамакский район, БАССР

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

1963 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Мирасов Ахмадулла Хамидуллович

Мать: Мирасова Вазиха

д.Аллагуват, Стерлитамакский район, БАССР
Рождение ребёнка
1963

Сын: Мирасов Ринат Мунирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Горловка, Донецкой области, Украинской ССР
Рождение ребёнка
29.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Горловка, Донецкой области, Украинской ССР
Рождение ребёнка
05.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Горловка, Донецкой области, Украинской ССР
Смерть
Неизвестно
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