Звягинцева Чеснокова Пелагея Николаевна 03.10.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Звягинцева Чеснокова Пелагея Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1912

Дата смерти

11.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1912

Отец: Звягинцев Николай Александрович

Мать: Звягинцева Писаренко Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Павел

Рождение ребёнка
14.09.1930

Дочь: Ковалева Чеснокова Матрена Павловна

Отец ребёнка: Чесноков Павел

Рождение ребёнка
18.09.1933

Сын: Чесноков Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Чесноков Павел

Смерть
11.12.1998

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