Звягинцева Чеснокова Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1912
Дата смерти11.12.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чесноков Павел
Рождение ребёнка
14.09.1930
Дочь: Ковалева Чеснокова Матрена Павловна
Отец ребёнка: Чесноков Павел
Рождение ребёнка
18.09.1933
Сын: Чесноков Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Чесноков Павел
Смерть
11.12.1998