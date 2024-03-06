Филатов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

11.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Филатов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1937

Сын: Филатов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Филатова Александра Васильевна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Филатова Александра Васильевна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Александра Васильевна Васильевна

Смерть
11.09.1963
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