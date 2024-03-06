Филатов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти11.09.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Филатов Дмитрий
Рождение ребёнка
27.02.1937
Мать ребёнка: Филатова Александра Васильевна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Филатова Александра Васильевна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1963