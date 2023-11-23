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Никольский Иван Петров

Место рождения

село Сырнева Рыбинского уезда

Дата рождения

1801

Дата смерти

03.05.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Неизвестно Петр Илларионович

Мать: не указана

Никольский Иван Петрович (1801 — ?) Родился в семье пономаря села Сырнева Рыбинского уезда Петра Илларионовича. По исключении из 2-го письменного класса Ярославского уездного училища, 14 июля 1818 год... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь церкви села Покровского в Полозове Рыбинского уезда
Бракосочетание
1818

Жена: Никольская Анна Иванова

Рождение ребёнка
22.06.1820

Сын: Неизвестно Петр Иванович

Мать ребёнка: Никольская Анна Иванова

Рождение ребёнка
27.07.1823

Сын: Полозов (Никольский) Василий Иванов

Мать ребёнка: Никольская Анна Иванова

Полозов Василий Иванович (1823 - ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Ивана Никольского. Обучался в Ярославской духовной семинарии на казенном содержании, окончил о... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: (Полозова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Никольская Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Никольский Семен Иванович

Мать ребёнка: Никольская Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Никольская) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Никольская Анна Иванова

Рождение ребёнка
03.06.1834

Сын: Полозов Петр Иванович

Мать ребёнка: Никольская Анна Иванова

Рождение ребёнка
01.10.1837

Сын: Полозов (Никольский) Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Никольская Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Никольская) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Никольская Анна Иванова

Смерть
03.05.1857
Похороны
Неизвестно

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