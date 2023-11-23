Никольский Иван Петров
Место рождениясело Сырнева Рыбинского уезда
Дата рождения1801
Дата смерти03.05.1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Неизвестно Петр Илларионович
Мать: не указана
Никольский Иван Петрович (1801 — ?) Родился в семье пономаря села Сырнева Рыбинского уезда Петра Илларионовича. По исключении из 2-го письменного класса Ярославского уездного училища, 14 июля 1818 год... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь церкви села Покровского в Полозове Рыбинского уезда
Бракосочетание
1818
Жена: Никольская Анна Иванова
Рождение ребёнка
22.06.1820
Мать ребёнка: Никольская Анна Иванова
Рождение ребёнка
27.07.1823
Сын: Полозов (Никольский) Василий Иванов
Мать ребёнка: Никольская Анна Иванова
Полозов Василий Иванович (1823 - ?) Родился в семье пономаря села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Ивана Никольского. Обучался в Ярославской духовной семинарии на казенном содержании, окончил о... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: (Полозова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Никольская Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Никольский Семен Иванович
Мать ребёнка: Никольская Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Никольская) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Никольская Анна Иванова
Рождение ребёнка
03.06.1834
Мать ребёнка: Никольская Анна Иванова
Рождение ребёнка
01.10.1837
Сын: Полозов (Никольский) Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Никольская Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Никольская) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Никольская Анна Иванова
Похороны
Неизвестно