Михайлова Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.1997
Сын: Михайлов Максим Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.07.2003
Дочь: Михайлова Мария Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности