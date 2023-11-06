Михайлова Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1997

Сын: Михайлов Максим Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.07.2003

Дочь: Михайлова Мария Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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