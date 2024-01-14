Черногорцев Осип Фёдорович
Место рожденияСтаница Замьяновская, Енотаевский уезд, Астраханская губерния, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черногорцев Фёдор
Мать: Черногорцева Елена
Станица Замьяновская, Енотаевский уезд, Астраханская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Боркунова Пелагея Осиповна
Мать ребёнка: Черногорцева Екатерина Алексеевна
Смерть
1939