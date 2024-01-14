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Черногорцев Осип Фёдорович

Место рождения

Станица Замьяновская, Енотаевский уезд, Астраханская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черногорцев Фёдор

Мать: Черногорцева Елена

Станица Замьяновская, Енотаевский уезд, Астраханская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Боркунова Пелагея Осиповна

Мать ребёнка: Черногорцева Екатерина Алексеевна

Смерть
1939
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