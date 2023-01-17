Марфа Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Федора Фомина
Отец ребёнка: Фома Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Евдоким Фомин
Отец ребёнка: Фома Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Спиридон Фомин
Отец ребёнка: Фома Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Кузьмин
Смерть
Неизвестно