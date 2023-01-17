Марфа Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Около 1755 г.р.
Около 1759 г.р.
Около 1762 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Федора Фомина

Отец ребёнка: Фома Кузьмин

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Евдоким Фомин

Отец ребёнка: Фома Кузьмин

Чуфарово, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Спиридон Фомин

Отец ребёнка: Фома Кузьмин

Чуфарово, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Кузьмин

Смерть
Неизвестно
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