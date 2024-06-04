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Широков Миней (Минейко) Онцыфоров

Место рождения

дер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1608

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1608

Отец: Широков Анцыфорко (Онцыфорко) Федотов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1628

Сын: Широков Иван (Ивашко) Минеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Широков Афонасий (Афонка) Минеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1646

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