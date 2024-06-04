Широков Миней (Минейко) Онцыфоров
Место рождениядер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1608
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1608
Отец: Широков Анцыфорко (Онцыфорко) Федотов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1628
Сын: Широков Иван (Ивашко) Минеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Широков Афонасий (Афонка) Минеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1646