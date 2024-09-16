Древицкий Константин Игнатьевич
Место рожденияг. Гомель, Белоруссия
Дата рождения13.05.1900
Дата смерти1977
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1900
Отец: Древицкий Игнатий Николаевич
Мать: Александра Фоминична
Рождение ребёнка
11.02.1929
Дочь: Дюйзена (Древицкая) Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Древицкая (Тобилевич) Кира Николаевна
Рождение ребёнка
10.05.1930
Дочь: Шубина (Древицкая) Галина Константиновна
Мать ребёнка: Древицкая (Тобилевич) Кира Николаевна
Смерть
1977