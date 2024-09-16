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Древицкий Константин Игнатьевич

Место рождения

г. Гомель, Белоруссия

Дата рождения

13.05.1900

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1900

Отец: Древицкий Игнатий Николаевич

Мать: Александра Фоминична

Рождение ребёнка
11.02.1929

Дочь: Дюйзена (Древицкая) Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Древицкая (Тобилевич) Кира Николаевна

Рождение ребёнка
10.05.1930

Дочь: Шубина (Древицкая) Галина Константиновна

Мать ребёнка: Древицкая (Тобилевич) Кира Николаевна

Смерть
1977

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