Камнева Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камнева Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камнев Герасим Андреевич

Отец ребёнка: Камнев Андрей Михеевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камнев Андрей Михеевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Камнев Ларион Андреевич

Отец ребёнка: Камнев Андрей Михеевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Камнев Антон Андреевич

Отец ребёнка: Камнев Андрей Михеевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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