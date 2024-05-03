Старопупова Агрепина Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.06.1881 ст.
Дата смерти21.06.1881 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1881 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Крещение
19.06.1881 ст.
Восприемники: Стефан Федорович Старопупов, Евдокия Федоровна Старопупова
Смерть
21.06.1881 ст.
Причина смерти: от колики
Похороны
23.06.1881 ст.