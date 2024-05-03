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Старопупова Агрепина Ивановна

Место рождения

Кукарино, Можайский, Московская область

Дата рождения

17.06.1881 ст.

Дата смерти

21.06.1881 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1881 ст.

Отец: Старопупов Иван Федорович

Мать: Старопупова Дарья Григорьевна

Кукарино, Можайский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Кукарино, Можайский, Московская область
Крещение
19.06.1881 ст.
Можайск, Можайский, Московская область
Восприемники: Стефан Федорович Старопупов, Евдокия Федоровна Старопупова
Смерть
21.06.1881 ст.
Кукарино, Можайский, Московская область
Причина смерти: от колики
Похороны
23.06.1881 ст.
Можайск, Можайский, Московская область

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