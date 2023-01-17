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Малиновский Константин Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Малиновский Василий

Мать: Малиновская Евстолия Стефановна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Малиновский Владимир Константинович

Мать ребёнка: Малиновская Надежда Николаевна

Усть-Сысольский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Малиновский Сергей Константинович

Мать ребёнка: Малиновская Надежда Николаевна

Усть-Сысольский уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Вера Константиновна

Мать ребёнка: Малиновская Надежда Николаевна

Усть-Сысольский уезд
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Тельнова Елена Константиновна

Мать ребёнка: Малиновская Надежда Николаевна

Место жительства
По 1939
Мальчевская, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновская Надежда Николаевна

Смерть
1919
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Причина смерти: Расстрел
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