Малиновский Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Малиновский Василий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Малиновский Владимир Константинович
Мать ребёнка: Малиновская Надежда Николаевна
Усть-Сысольский уезд
Рождение ребёнка
1902
Сын: Малиновский Сергей Константинович
Мать ребёнка: Малиновская Надежда Николаевна
Усть-Сысольский уезд
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Вера Константиновна
Мать ребёнка: Малиновская Надежда Николаевна
Усть-Сысольский уезд
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Тельнова Елена Константиновна
Мать ребёнка: Малиновская Надежда Николаевна
Место жительства
По 1939
Мальчевская, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1919
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Причина смерти: Расстрел