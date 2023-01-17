Заостровский Иван Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти07.02.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Образование
15.06.1891 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию.
Работа или профессия
12.07.1891 ст.
Определён на диаконскую вакансию к Благовещенской Ляменгской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
15.09.1891 ст.
Рукоположен в сан диакона.
Бракосочетание
Около 1894
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Заостровская Александра Ивановна
Мать ребёнка: Заостровская Надежда Николаевна
Работа или профессия
08.05.1897 ст.
Переведен на должность священника к Николаевской Бабозерской церкви Тотемского уезда.
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Заостровская Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Заостровская Надежда Николаевна
Смерть
07.02.1903 ст.