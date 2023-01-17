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Заостровский Иван Константинович

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Место рождения

Березовец, Аргуновская волость, Никольский уезд

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

07.02.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Заостровский Константин

Мать: Заостровская Ироида Александровна

Березовец, Аргуновская волость, Никольский уезд
Образование
15.06.1891 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию.
Работа или профессия
12.07.1891 ст.
Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Определён на диаконскую вакансию к Благовещенской Ляменгской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
15.09.1891 ст.
Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен в сан диакона.
Бракосочетание
Около 1894

Жена: Заостровская Надежда Николаевна

Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Заостровская Александра Ивановна

Мать ребёнка: Заостровская Надежда Николаевна

Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
08.05.1897 ст.
Николаевский, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Переведен на должность священника к Николаевской Бабозерской церкви Тотемского уезда.
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Заостровская Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Заостровская Надежда Николаевна

Николаевский, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Смерть
07.02.1903 ст.
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