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Рыбинский Александр Никитович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Рыбинсков Никита Андреевич

Мать: Рыбинскова Пераскева Кирилловна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С ?.09.1940 по 27.05.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван в сентябре 1940 года Илекским РВК. Служил в звании рядового пулемётчиком в 38 стрелковом полку 65 стрелковой дивизии. 9.05.1942 года под Харьковом бы... Показать все
Смерть
Неизвестно
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