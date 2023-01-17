Рыбинский Александр Никитович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Военная служба
С ?.09.1940 по 27.05.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван в сентябре 1940 года Илекским РВК. Служил в звании рядового пулемётчиком в 38 стрелковом полку 65 стрелковой дивизии. 9.05.1942 года под Харьковом бы... Показать все
Смерть
Неизвестно