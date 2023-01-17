Медведева Акилина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Акилина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1777 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Дочь: Захарова Евдокия Лукьянова

Отец ребёнка: Медведев Лукьян Алексеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Глухина Марфа Лукьянова

Отец ребёнка: Медведев Лукьян Алексеев

Рождение ребёнка
06.08.1816

Сын: Медведев Максим Лукьянов

Отец ребёнка: Медведев Лукьян Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Лукьян Алексеев

Смерть
1830
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