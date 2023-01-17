Медведева Акилина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смерти1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Дочь: Захарова Евдокия Лукьянова
Отец ребёнка: Медведев Лукьян Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Глухина Марфа Лукьянова
Отец ребёнка: Медведев Лукьян Алексеев
Рождение ребёнка
06.08.1816
Отец ребёнка: Медведев Лукьян Алексеев
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1830