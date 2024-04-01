Коновалова (Мишина) Анастасия Иванчева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Мишина) Анастасия Иванчева Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мишин Алексей Иванович

Мать: Мишина Александра Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Виктор

Отец ребёнка: Коновалов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Васильевич

Отец ребёнка: Коновалов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонтьева (Коновалова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Коновалов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коновалова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Коновалов Василий

Работа или профессия
Неизвестно

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