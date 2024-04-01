Коновалова (Мишина) Анастасия Иванчева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Виктор
Отец ребёнка: Коновалов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Васильевич
Отец ребёнка: Коновалов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонтьева (Коновалова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Коновалов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коновалова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Коновалов Василий
Работа или профессия
Неизвестно