Лопатина (Рысева) Ксения Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Рысев Матвей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.1861
Дочь: (Лопатина) Фекла Федоровна
Отец ребёнка: Лопатин Федор Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1864
Отец ребёнка: Лопатин Федор Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1868
Дочь: Кудымова (Лопатина) Васса Федоровна
Отец ребёнка: Лопатин Федор Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1872
Отец ребёнка: Лопатин Федор Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1874
Дочь: Радостева (Лопатина) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Лопатин Федор Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1878
Дочь: (Лопатина) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Лопатин Федор Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1882
Отец ребёнка: Лопатин Федор Иванович
Смерть
Неизвестно