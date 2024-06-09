Лопатина (Рысева) Ксения Матвеевна 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатина (Рысева) Ксения Матвеевна

Место рождения

Исаево, Гайнский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Рысев Матвей Матвеевич

Мать: Рысева Агрипина Васильевна

Исаево, Гайнский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Федор Иванович

Рождение ребёнка
21.09.1861

Дочь: (Лопатина) Фекла Федоровна

Отец ребёнка: Лопатин Федор Иванович

Лопатина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.10.1864

Сын: Лопатин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Лопатин Федор Иванович

Лопатина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.08.1868

Дочь: Кудымова (Лопатина) Васса Федоровна

Отец ребёнка: Лопатин Федор Иванович

Лопатина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.01.1872

Сын: Лопатин Филипп Федорович

Отец ребёнка: Лопатин Федор Иванович

Лопатина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.04.1874

Дочь: Радостева (Лопатина) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Лопатин Федор Иванович

Лопатина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.05.1878

Дочь: (Лопатина) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Лопатин Федор Иванович

Лопатина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.06.1882

Сын: Лопатин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Лопатин Федор Иванович

Лопатина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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