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Селиверстов Анатолий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Селиверстов Павел Антонович

Мать: Афимия Амбросиевна

Рождение ребёнка
?.08.1956

Сын: Селиверстов Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Шевелева Антонина Степановна

Рождение ребёнка
01.01.1958

Дочь: Селиверстова Лидия Анатольевна

Мать ребёнка: Шевелева Антонина Степановна

Смерть
Неизвестно
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