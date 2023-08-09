Селиверстов Анатолий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Селиверстов Павел Антонович
Мать: Афимия Амбросиевна
Рождение ребёнка
?.08.1956
Сын: Селиверстов Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Шевелева Антонина Степановна
Рождение ребёнка
01.01.1958
Дочь: Селиверстова Лидия Анатольевна
Мать ребёнка: Шевелева Антонина Степановна
Смерть
Неизвестно