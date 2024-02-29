Абдрашитов Насрий Садриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдрашитов Насрий Садриевич

Место рождения

село Верхние Чебеньки Оренбургской области

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

село Верхние Чебеньки Оренбургской области
Рождение ребёнка
23.12.1939

Дочь: Абдрашитова Флюра Насриевна

Мать ребёнка: Япиева Сазида Шакировна

село Верхние-Чебеньки Екатериновский район Чкаловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Япиева Сазида Шакировна

Внебрачная дочь Флюра 1939 года рождения, которую он признал и дал ей свою фамилию и отчество. Абдрашитов Насрий Садриевич ушел на фронт в 1942 году. В селе Верхние Чебеньки у него осталась мать Гиль... Показать все
Смерть
Неизвестно
Белоруссия
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