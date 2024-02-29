Абдрашитов Насрий Садриевич
Место рождениясело Верхние Чебеньки Оренбургской области
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
23.12.1939
Дочь: Абдрашитова Флюра Насриевна
Мать ребёнка: Япиева Сазида Шакировна
село Верхние-Чебеньки Екатериновский район Чкаловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Япиева Сазида Шакировна
Внебрачная дочь Флюра 1939 года рождения, которую он признал и дал ей свою фамилию и отчество. Абдрашитов Насрий Садриевич ушел на фронт в 1942 году. В селе Верхние Чебеньки у него осталась мать Гиль... Показать все
Смерть
Неизвестно
Белоруссия