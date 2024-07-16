Липинский Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липинский Александр Станиславович
Мать ребёнка: не указана
деревня Надзея - административный округ гмина Семень, в составе Парчевского уезда Люблинского воеводства, Польша
Рождение ребёнка
?.11.1891
Сын: Липинский Владислав Станиславович
Мать ребёнка: не указана
деревня Надзея - административный округ гмина Семень, в составе Парчевского уезда Люблинского воеводства, Польша
Смерть
Неизвестно