Липинский Станислав Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛипинский Станислав

Липинский Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липинский Александр Станиславович

Мать ребёнка: не указана

деревня Надзея - административный округ гмина Семень, в составе Парчевского уезда Люблинского воеводства, Польша
Рождение ребёнка
?.11.1891

Сын: Липинский Владислав Станиславович

Мать ребёнка: не указана

деревня Надзея - административный округ гмина Семень, в составе Парчевского уезда Люблинского воеводства, Польша
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.