Воробьёва (Соболева) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Соболева) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1888

Сын: Воробьёв Сергей Афанасиевич

Отец ребёнка: Воробьёв Афанасий Степанович

Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Афанасий Степанович

Смерть
Неизвестно
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