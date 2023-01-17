Воробьёва (Соболева) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1888
Сын: Воробьёв Сергей Афанасиевич
Отец ребёнка: Воробьёв Афанасий Степанович
Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно