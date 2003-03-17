Шакиров Вадим Артурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакиров Вадим Артурович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.2003

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.2003

Отец: Шакиров Артур Мансурович

Мать: не указана

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