Абдулхакова (Ряхимова) Хайрибя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдулхакова (Ряхимова) Хайрибя

Абдулхакова (Ряхимова) Хайрибя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдулхаков Абдулхак

Рождение ребёнка
07.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдулхаков Абдулхак

Рождение ребёнка
15.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдулхаков Абдулхак

Рождение ребёнка
25.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдулхаков Абдулхак

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдулхаков Абдулхак

Рождение ребёнка
28.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдулхаков Абдулхак

Смерть
Неизвестно
Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.