Абдулхакова (Ряхимова) Хайрибя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1926
Рождение ребёнка
15.04.1929
Рождение ребёнка
25.05.1933
Рождение ребёнка
01.02.1942
Рождение ребёнка
28.06.1948
Смерть
Неизвестно