Колесников (Калесников) Фрол Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников (Калесников) Фрол Илларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1883 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

уроженец Курской губернии
Место жительства
С 1892 ст.
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.01.1906 ст.

Сын: Колесников Игнат Фролович

Мать ребёнка: Колесникова Мария Петровна

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1919 ст.

Сын: Колесников Иван Фролович

Мать ребёнка: не указана

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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