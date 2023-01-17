Колесников (Калесников) Фрол Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
уроженец Курской губернии
Место жительства
С 1892 ст.
Рождение ребёнка
21.01.1906 ст.
Сын: Колесников Игнат Фролович
Мать ребёнка: Колесникова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1919 ст.
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно