Чазова (Старкова) Елизавета Владимировна
Место рожденияНародная учительница, рукодельница
Дата рождения01.10.1879
Дата смерти1944
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1879
Отец: Старков Владимир Васильевич
Мать: (Старкова) Алексадра
Рождение ребёнка
1902
Сын: Чазов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Чазов Алексей Алексеевич
Бракосочетание
22.10.1902
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Чазов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
26.03.1906
Дочь: Герасимова (Чазова) Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Чазов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Чазова) Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Чазов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
19.02.1910
Сын: Чазов Ростислав Алексеевич
Отец ребёнка: Чазов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
28.07.1915
Отец ребёнка: Чазов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
29.11.1917
Отец ребёнка: Чазов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
22.07.1922
Дочь: Петухова (Чазова) Маргарита Алексеевна
Отец ребёнка: Чазов Алексей Алексеевич
Смерть
1944