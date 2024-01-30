Чазова (Старкова) Елизавета Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чазова (Старкова) Елизавета Владимировна

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Место рождения

Народная учительница, рукодельница

Дата рождения

01.10.1879

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1879

Отец: Старков Владимир Васильевич

Мать: (Старкова) Алексадра

Рождение ребёнка
1902

Сын: Чазов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Чазов Алексей Алексеевич

Бракосочетание
22.10.1902

Муж: Чазов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Чазов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Чазов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
26.03.1906

Дочь: Герасимова (Чазова) Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Чазов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Чазова) Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Чазов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
19.02.1910

Сын: Чазов Ростислав Алексеевич

Отец ребёнка: Чазов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
28.07.1915

Сын: Чазов Олег Алексеевич

Отец ребёнка: Чазов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
29.11.1917

Сын: Чазов Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Чазов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
22.07.1922

Дочь: Петухова (Чазова) Маргарита Алексеевна

Отец ребёнка: Чазов Алексей Алексеевич

Смерть
1944

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