Сергеева (Морозова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Алексеевич
Мать: Морозова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романовна
Отец ребёнка: Сергеев Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романовна
Отец ребёнка: Сергеев Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергеев Роман
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область