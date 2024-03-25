Сергеева (Морозова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Морозова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Алексеевич

Мать: Морозова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романовна

Отец ребёнка: Сергеев Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романовна

Отец ребёнка: Сергеев Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Роман

Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
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