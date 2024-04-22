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Шеремета Максим Николаевич

Место рождения

Муравленко, город Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

21.10.1992

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1992

Отец: Шеремета Николай Петрович

Мать: Левицкая Людмила Егоровна

Муравленко, город Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
14.07.2017

Жена: скрыто настройками приватности

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.03.2023

Сын: Шеремета Фёдор Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
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