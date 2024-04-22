Шеремета Максим Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.10.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1992
Бракосочетание
14.07.2017
Жена: скрыто настройками приватности
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.03.2023
Сын: Шеремета Фёдор Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ