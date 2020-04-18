Дерягин Руслан Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерягин Руслан Валентинович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

11.05.1939

Дата смерти

18.04.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1958 по 1963
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1973 по 2020
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
г. Дрезден, Германия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.04.2020
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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