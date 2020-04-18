Дерягин Руслан Валентинович
Место рождения
Дата рождения11.05.1939
Дата смерти18.04.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1958 по 1963
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1973 по 2020
Место жительства
Неизвестно
г. Дрезден, Германия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.04.2020