Давыдова (Сайфуллина) Назифа Айсаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти06.01.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
28.10.1937
Рождение ребёнка
1946
Сын: Давыдов Рушан
Отец ребёнка: Давыдов Ахметша Аминович
Рождение ребёнка
?.02.1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1955
Дочь: (Давыдов) Рабига
Отец ребёнка: Давыдов Ахметша Аминович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Давыдов Рифат
Отец ребёнка: Давыдов Ахметша Аминович
Рождение ребёнка
1958
Смерть
06.01.1988