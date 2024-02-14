Давыдова (Сайфуллина) Назифа Айсаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Сайфуллина) Назифа Айсаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

06.01.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1918 г.р.

Дети

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1946 г.р.
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1955 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1936

Муж: Давыдов Ахметша Аминович

Рождение ребёнка
28.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Ахметша Аминович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Давыдов Рушан

Отец ребёнка: Давыдов Ахметша Аминович

Рождение ребёнка
?.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Ахметша Аминович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Ахметша Аминович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Ахметша Аминович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: (Давыдов) Рабига

Отец ребёнка: Давыдов Ахметша Аминович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Давыдов Рифат

Отец ребёнка: Давыдов Ахметша Аминович

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Ахметша Аминович

Смерть
06.01.1988

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