Вапник (Демянц) Зиновия Корнильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вапник (Демянц) Зиновия Корнильевна

Место рождения

Деснянское, Чернігівська область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1883 г.р.

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Место
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Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Деснянское, Чернігівська область
Бракосочетание
24.10.1876

Муж: Вапник Игнат Петрович

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.07.1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вапник Игнат Петрович

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Вапник Евлампий Игнатович

Отец ребёнка: Вапник Игнат Петрович

Деснянское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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