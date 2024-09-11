Вапник (Демянц) Зиновия Корнильевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1876
Рождение ребёнка
05.07.1880
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вапник Игнат Петрович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Вапник Евлампий Игнатович
Отец ребёнка: Вапник Игнат Петрович
Смерть
Неизвестно