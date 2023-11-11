Рябцев Данил Аганович (Аронович) (Гапсеевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябцев Данил Аганович (Аронович) (Гапсеевич)

Рябцев Данил Аганович (Аронович) (Гапсеевич)

Место рождения

Белоруссия, Могилевская обл., Горлеевский р-н, д. Осташковичи

Дата рождения

1894

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1922 г.р.

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Рябцев Агап

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рябцева Дарья Архиповна

Рождение ребёнка
08.05.1922

Дочь: Антушева (Рябцева) Евгения Даниловна

Мать ребёнка: Рябцева Дарья Архиповна

Смерть
?.03.1943
Дата призыва 10.10.1941 Место призыва Каргатский РВК, Новосибирская обл., Каргатский р-н Последнее место службы ппс 35507 Дата выбытия __.03.1943 Причина выбытия пропал без вести

Мы используем куки для улучшения работы сайта.