Рябцев Данил Аганович (Аронович) (Гапсеевич)
Место рожденияБелоруссия, Могилевская обл., Горлеевский р-н, д. Осташковичи
Дата рождения1894
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Рябцев Агап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рябцева Дарья Архиповна
Рождение ребёнка
08.05.1922
Дочь: Антушева (Рябцева) Евгения Даниловна
Мать ребёнка: Рябцева Дарья Архиповна
Смерть
?.03.1943
Дата призыва 10.10.1941 Место призыва Каргатский РВК, Новосибирская обл., Каргатский р-н Последнее место службы ппс 35507 Дата выбытия __.03.1943 Причина выбытия пропал без вести