(Орешкина) Наталья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Орешкина) Наталья Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орешкин Алексей

Рождение ребёнка
09.05.1918

Сын: Орешкин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Орешкин Алексей

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