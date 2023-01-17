Блинов Алексей Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1890 ст.
Дата смертиПосле 1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1890 ст.
Рождение ребёнка
После 1903 ст.
Сын: Блинов Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Блинова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Блинов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Блинова Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1903 ст.