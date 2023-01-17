Блинов Алексей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Алексей Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1890 ст.

Дата смерти

После 1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1890 ст.

Отец: Блинов Емельян Артемьевич

Мать: Блинова Ховрония Фоминична

Рождение ребёнка
После 1903 ст.

Сын: Блинов Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Блинова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Блинов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Блинова Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1903 ст.
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