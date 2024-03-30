Грачев Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: Грачев Иван
Рождение ребёнка
10.07.1898
Сын: Грачев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Грачева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1903 ст.
Дочь: Городецкая Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Грачева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
До 1932
Сын: Грачев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Грачева Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грачева Ольга Николаевна
Смерть
Неизвестно