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Грачев Николай Иванович

Место рождения

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: Грачев Иван

Мать: не указана

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.07.1898

Сын: Грачев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Грачева Ольга Николаевна

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: Городецкая Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Грачева Ольга Николаевна

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1932

Сын: Грачев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Грачева Ольга Николаевна

Большое Козино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грачева Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно
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