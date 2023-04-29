Бурлов Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.01.1978
Дочь: Пьянкова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Бурлова Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронкова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Бурлова Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубнова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Бурлова Галина Григорьевна
Смерть
Неизвестно