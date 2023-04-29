Бурлов Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлов Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1978

Дочь: Пьянкова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Бурлова Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронкова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Бурлова Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубнова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Бурлова Галина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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