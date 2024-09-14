Афанасьева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мурзакова Аграпена Александровна
Отец ребёнка: Афанасьев Александр
Рождение ребёнка
1917
Сын: Афанасьев Ефим Александрович
Отец ребёнка: Афанасьев Александр
Рождение ребёнка
25.12.1918
Сын: Афанасьев Иван Александрович
Отец ребёнка: Афанасьев Александр
Новоказанка, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Афанасьева Мария Александровна
Отец ребёнка: Афанасьев Александр
Смерть
Неизвестно