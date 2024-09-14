Афанасьева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мурзакова Аграпена Александровна

Отец ребёнка: Афанасьев Александр

Рождение ребёнка
1917

Сын: Афанасьев Ефим Александрович

Отец ребёнка: Афанасьев Александр

Рождение ребёнка
25.12.1918

Сын: Афанасьев Иван Александрович

Отец ребёнка: Афанасьев Александр

Новоказанка, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Афанасьева Мария Александровна

Отец ребёнка: Афанасьев Александр

Смерть
Неизвестно

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