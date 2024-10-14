Влизко (Торжевская) Мария Ивановна 26.01.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Влизко (Торжевская) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1925

Отец: Торжевский Иван

Мать: Торжевская Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Влизко Георгий Константинович

Рождение ребёнка
05.07.1945

Сын: Влизко Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Влизко Георгий Константинович

Рождение ребёнка
05.06.1947

Дочь: Щитинина (Влизко) Тамара Георгиевна

Отец ребёнка: Влизко Георгий Константинович

Рождение ребёнка
14.01.1950

Дочь: Манюк (Влизко) Любовь Георгиевна

Отец ребёнка: Влизко Георгий Константинович

Рождение ребёнка
02.09.1953

Дочь: Оселедец (Влизко) Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Влизко Георгий Константинович

Смерть
Неизвестно

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