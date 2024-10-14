Влизко (Торжевская) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1925
Отец: Торжевский Иван
Мать: Торжевская Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1945
Отец ребёнка: Влизко Георгий Константинович
Рождение ребёнка
05.06.1947
Дочь: Щитинина (Влизко) Тамара Георгиевна
Отец ребёнка: Влизко Георгий Константинович
Рождение ребёнка
14.01.1950
Дочь: Манюк (Влизко) Любовь Георгиевна
Отец ребёнка: Влизко Георгий Константинович
Рождение ребёнка
02.09.1953
Дочь: Оселедец (Влизко) Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Влизко Георгий Константинович
Смерть
Неизвестно