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Марьясова Светлана Александровна
Марьясова Светлана Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.1974
Пол
Женский
Отец
Марьясов Александр
Мать
Шурупова (Березинская) Мария Степановна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1974
Отец:
Марьясов Александр
Мать:
Шурупова Мария Степановна
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