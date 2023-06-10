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Шестаков Петр Яковлевич

Место рождения

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Шестакова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Шестакова Ирина (Медведева) Григорьевна

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Шестаков Аркадий Петрович

Мать ребёнка: Шестакова Ирина (Медведева) Григорьевна

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Шестакова Нина Петровна

Мать ребёнка: Шестакова Ирина (Медведева) Григорьевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Шестакова Зоя Петровна

Мать ребёнка: Шестакова Ирина (Медведева) Григорьевна

Рождение
1899

Отец: Шестаков Яков Владимирович

Мать: Шестакова Дарья Гавриловна

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Ирина (Медведева) Григорьевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Шестаков Петр Петрович

Мать ребёнка: Шестакова Ирина (Медведева) Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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