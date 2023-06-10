Шестаков Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Шестакова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Шестакова Ирина (Медведева) Григорьевна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Шестаков Аркадий Петрович
Мать ребёнка: Шестакова Ирина (Медведева) Григорьевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Шестакова Нина Петровна
Мать ребёнка: Шестакова Ирина (Медведева) Григорьевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Шестакова Зоя Петровна
Мать ребёнка: Шестакова Ирина (Медведева) Григорьевна
Рождение
1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Шестакова Ирина (Медведева) Григорьевна
Смерть
Неизвестно